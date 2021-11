Vingt-trois mois. 23 mois que les Etats-Unis avaient fermé leurs frontières et qu’il était (plus ou moins) impossible de s’y rendre à cause des restrictions liées à la pandémie de coronavirus. Ce lundi 8 novembre, ça y est, vous pouvez à nouveau vous envoler pour les Etats-Unis.

Un jour trop tard pour le marathon de New York, certes, mais vous pourrez tout de même profiter du Grand Canyon, du quartier français de la Nouvelle-Orléans ou des plages de Californie. Mieux, vous pouvez dorénavant retrouver vos « loved ones » qui sont restés là-bas.

Ainsi, après presque deux ans sans avoir eu l’occasion de se rendre dans le pays de l’Oncle Sam, avez-vous hâte d’y aller ? Pour du tourisme ? Ou allez-vous retrouver des membres de votre famille que vous n’avez pas eu l’occasion de voir depuis très longtemps (pour ne pas dire une éternité) ?… Vous pouvez nous raconter votre histoire en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article.

