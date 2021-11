Fin novembre, la grisaille s’est déjà installée, la nuit tombe de plus en plus tôt, l’hiver se rapproche… Difficile, parfois, de garder le moral. Heureusement, un horizon encore lointain réjouit une partie des Français : celui de Noël. A tel point que, même plus d’un mois avant la date, certains se préparent déjà pour les fêtes de fin d’année.

Nombreux sont ceux qui, à cette période, décorent déjà leur appartement ou leur maison – achetant même, parfois, le sapin de plus en plus tôt. D’autres partent en avance à la chasse aux cadeaux, espérant profiter de bonnes affaires avant la folie de décembre. Et l’on ne parle pas de ceux qui réfléchissent déjà au menu du réveillon…

