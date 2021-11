En 2018, Yacine Rharbaoui était en stage à Paris et s’ennuyait ferme. Heureusement, cet étudiant lyonnais en école de commerce était aussi comédien de stand-up. C’est en coiffant cette casquette qu’il a écrit les sketches qu’il jouait le soir même. « Mais il y avait des situations que je n’arrivais pas à transcrire en format de stand-up, explique-t-il. J’ai mis de côté ces blagues dans un fonds qui est devenu assez consistant. Fin 2019, ça a pris la forme d’une petite série comique. »

En 2020, le Covid l’a ramené chez ses parents, à Lyon. Comme il ne pouvait plus se produire sur scène, il en a profité pour finaliser les épisodes. « Quand j’ai compris que le Covid risquait de durer un moment, et que les tournages étaient plus ou moins autorisés, j’ai monté une équipe, en cherchant sur des groupes Facebook de cinéma à Lyon. » Des castings ont suivi auprès de ses amis et collègues stand-uppeurs, et le premier épisode de Quelque part en ville a pu être tourné en juillet 2020.

Des lieux connus mais rarement filmés

Dans ces cinq épisodes de dix minutes chacun, on suit le quotidien cocasse d’une bande de sept copains d’une vingtaine d’années dans des lieux emblématiques de Lyon. Yacine Rharbaoui est très attaché à sa ville natale et tenait à montrer ses beautés à l’écran : « C’est aussi une motivation du projet ; j’avais regardé Chérif, une série de France 2 tournée à Lyon, et ça m’avait fait plaisir de voir ma ville à la télé, mais c’est très rare ! Mon petit frère m’a fait remarquer que pour la comédie, il faut des lieux et des situations qui nous soient familiers, pour pouvoir s’identifier et mieux en rire. Je suis d’accord avec lui. »

Quelque part en ville est aussi un baptême du feu pour ce commercial de formation qui s’est essayé pour la première fois à la réalisation, avec une équipe et des acteurs bénévoles. Ce qui comporte son lot de bonnes surprises : « Le lieu de tournage le plus fou que nous ayons eu, c’était la patinoire Charlemagne… Leur planning est pris en permanence par des cours, des matchs, et grâce au Covid on a eu l’immense chance de l’avoir toute à nous. »

Un premier épisode diffusé à partir du 12 novembre sur YouTube

On parle aussi stade et foot dans cette websérie qui veut aussi montrer l’âme de la ville, comment y vivent les 18-25 ans un peu désœuvrés l’été, par exemple. « Je veux montrer la vie réelle des jeunes Lyonnais à travers la manière de parler des personnages, leurs références… On a un épisode qui s’appelle "La rouille" : pour les jeunes obligés de rester en ville pendant les vacances d’été, c’est "la rouille", c’est vide, il n’y a rien à faire ! »

L’intégralité de la websérie a été projetée en avant-première à Meyzieu le 4 novembre et reçu un accueil chaleureux. Le premier épisode a été mis en ligne vendredi 12 novembre sur YouTube. En espérant une saison 2 pour que Yacine Rharbaoui réalise un autre rêve un peu fou : celui de tourner dans le Parc OL désert… sans Covid.