Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le masque fait sa rentrée scolaire. Face à la recrudescence des cas de coronavirus, le gouvernement est contraint de relancer les mesures sanitaires. A partir de lundi, le masque est ainsi de nouveau obligatoire à l’école primaire dans 39 départements. Le passage du taux d’incidence au-dessus du seuil de 50 pour 100.000 habitants entraîne automatiquement cette obligation. Sont concernés l’Ain, les Hautes-Alpes, les Ardennes, l’Aveyron, le Cher, la Corrèze, la Haute-Corse, les Côtes-d’Armor, la Creuse, la Drôme, l’Eure-et-Loir, le Gers, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre-et-Loire, l’Isère, le Loir-et-Cher, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, le Morbihan, la Moselle, le Nord, l’Oise, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Sarthe, la Savoie, la Seine-et-Marne, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, la Vendée et la Vienne.

Les victimes de pédocriminalité de la part de certains membres de l’Eglise vont enfin savoir quelles réponses l’épiscopat compte apporter. Les évêques réunis à Lourdes doivent annoncer ce lundi une série de mesures pour lutter contre ce fléau décrit par le rapport Sauvé. Depuis que l’épiscopat a reconnu vendredi sa responsabilité dans les crimes sexuels commis par des prêtres et religieux et leur dimension « systémique » depuis 1950, les mots « réparation » et « indemnisation » ne sont plus tabous. Reste à savoir maintenant quelle forme cette réparation prendra.

Si vous comptez vous rendre aux Etats-Unis​, c’est désormais possible. A partir de ce lundi, le pays rouvre en effet ses frontières terrestres et aériennes aux voyageurs vaccinés, après dix-huit mois de restrictions particulièrement mal vécues en Europe ou chez les voisins mexicains et canadiens. Il était certes possible d’aller des Etats-Unis vers l’Europe depuis l’été dernier, mais les étrangers installés sur le sol américain et détenteurs de certains visas n’avaient aucune garantie de pouvoir retourner chez eux. L’embarquement vers Washington, Los Angeles ou New York par exemple peut donc se faire maintenant beaucoup plus sereinement. Alors à ceux qui décollent aujourd'hui : Bon voyage !