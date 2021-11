Pas le temps pour l’actualité et la lecture de vos articles préférés ce week-end ? Pas de panique, 20 Minutes vous a préparé son antisèche du dimanche soir.

1-Le retour de Thomas Pesquet de la station spatiale internationale (ISS) retardé

Arrivée sur Terre légèrement décalée. Thomas Pesquet était attendu à Miami, sur notre planète, ce lundi. Le Français Thomas Pesquet et les trois autres membres de l’équipage de Crew-2 devaient quitter la station spatiale internationale (ISS) dimanche et amerrir au large de la Floride lundi à la mi-journée, après avoir passé plus de six mois dans l’espace.

Mais leur départ a été retardé. Thomas Pesquet et ses collègues devraient donc partir lundi en fin de journée, et poser un pied sur Terre mardi dans la nuit, à 4h33 (heure de Paris).

2-Le Premier ministre irakien indemne après une « tentative d’assassinat » au drone

Le Premier ministre irakien, Moustafa al-Kazimi, est sorti indemne d’une « tentative d’assassinat » dans la nuit de samedi à dimanche au moyen d’un drone piégé qui a visé sa résidence à Bagdad. Une nouvelle escalade dans la crise sécuritaire que traverse l’Irak. Les Etats-Unis ont aussitôt condamné un « acte apparent de terrorisme ». L’attaque, qui n’a pas été revendiquée, est la première à viser la résidence de Moustafa al-Kazimi, au pouvoir depuis mai 2020. Elle survient au moment où les partis politiques mènent des tractations en vue de former des coalitions parlementaires sur la base des résultats préliminaires des législatives du 10 octobre. Ce sont « trois drones » qui ont été lancés depuis un secteur situé à un peu plus d’un kilomètre à vol d’oiseau de la résidence.

3-Prière de repentance des évêques de France à Lourdes pour les victimes de pédocriminalité de l’Eglise

Evêques, prêtres, responsables d’ordres religieux et quelques fidèles ont « fait mémoire » aux quelque 216.000 victimes de pédocriminalité recensées dans l’Eglise française, samedi à Lourdes, en se recueillant devant une photo et en organisant une prière de repentance. Dans un rapport début octobre, une commission a estimé à quelque 216.000 personnes de plus de 18 ans ayant fait l’objet de violences sexuelles depuis 1950, quand elles étaient mineures, de la part de clercs (prêtres ou diacres) ou de religieux en France. La commission Sauvé évalue par ailleurs à environ 3.000 le nombre des prédateurs impliqués en 70 ans. Le pape François a exprimé « sa honte », appelant « les catholiques français à assumer leurs responsabilités pour que l’Eglise soit une maison sûre pour tous ».

4-Les compagnies aériennes se préparent à un déferlement de voyageurs aux États-Unis

Les compagnies aériennes se sont mises en ordre de bataille pour accueillir dès lundi les voyageurs vaccinés de 33 pays, autorisés à revenir aux Etats-Unis après dix-huit mois de fermeture des frontières. Air France, British Airways, United Airlines… Pour faire face, les compagnies qui habituellement dépendent fortement des liaisons transatlantiques et transpacifiques ont ajouté des vols, choisi des avions plus gros, se sont assurées d’avoir suffisamment de personnel. L’annonce par la Maison Blanche de la levée des restrictions était attendue depuis des mois par des familles séparées, des voyageurs d’affaires ou de simples touristes. Immédiatement, les réservations de billets d’avion ont bondi. Les vols du 8 novembre, date de la réouverture, ont été pris d’assaut.

5-Retour de l’émission de Karine Le Marchand Ambition intime ce dimanche soir

« Votre maman n’a jamais su lire ni écrire ? Ça vous embête qu’on vous compare à votre père ? Vous êtes très jeux de société ? » Les questions qui se succèdent ne sont pas posées à un agriculteur ou une agricultrice de L’amour est dans le pré mais à des femmes politiques. Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Rachida Dati et Marlène Schiappa ont toutes accepté de participer à la deuxième saison d’Une ambition intime, présentée par Karin Le Marchand, dont le seul et unique numéro sera diffusé ce dimanche sur M6.