« Olivier Véran affirme qu’il n’y a aucun mort lié au vaccin contre [le] Covid 19 ! Cependant, un fonds d’indemnisation a été créé par l’Union européenne pour les familles des milliers de victimes ! »

A en croire cette page Facebook, les affirmations du ministre de la Santé autour de la vaccination seraient directement contredites par une initiative de l’institution européenne. Et elle n’est pas la seule : plusieurs internautes abondent dans ce sens, en partageant le lien d’une « proposition de résolution sur la création d’un Fonds européen d’indemnisation des victimes des "vaccins contre [le] Covid-19" ».

Une statistique avancée dans cette résolution est notamment reprise dans ces publications, selon laquelle 5.000 personnes seraient prétendument décédées à cause du vaccin anti-Covid-19, un chiffre qui émanerait de « l’Agence européenne des médicaments ». Or, si la résolution existe bel et bien, elle n’émane pas du Parlement européen – et la causalité entre les vaccins et ces décès n’est pas établie.

FAKE OFF

Les publications se basant sur les données de l’Agence européenne des médicaments (AEM) pour affirmer que des décès sont provoqués par la vaccination anti-Covid-19 ne sont pas nouvelles.

Comme l’expliquaient nos confrères de l’AFP Factuel dès juin 2021, elles reprennent les chiffres de la base de données Eudravigilance, qui recense « les effets indésirables suspectés » des médicaments, et une sous-catégorie liée aux décès.

Mais comme le précise le site de l’AEM, « les informations sur les effets indésirables déclarés ne doivent pas être interprétées comme signifiant que le médicament ou la substance active provoque l’effet observé ou que son utilisation présente un risque. Seule une analyse détaillée et une évaluation scientifique de toutes les données disponibles permettent de tirer des conclusions robustes sur les bénéfices et les risques d’un médicament ».

En outre, Francesco Salvo, coordinateur de l’enquête de sécurité sur le vaccin Pfizer en France, précisait à 20 Minutes cet été le fonctionnement de ces bases de pharmacovigilance, et le bilan à en tirer : « Pour l’instant, rien ne nous permet d’affirmer que des décès ont été causés par le vaccin Pfizer en France, mis à part chez des personnes âgées et fragiles, que nous vaccinions en tout début de campagne […] et qui sont décédées dans un contexte de syndromes grippaux pouvant être causés par le vaccin. »

Une proposition de résolution émanant d’une députée européenne

Quant à la résolution en question, elle a été déposée par la députée européenne Virginie Joron, membre du groupe Identité et démocratie et du Rassemblement national (RN). Elle l’avait d’ailleurs annoncé sur sa page Facebook le 24 septembre dernier, en expliquant qu’il lui semblait « juste et important de demander à la Commission européenne de prendre en considération les victimes des vaccins Covid-19 » via la « création d’un fonds d’indemnisation ».

Cette procédure est standard : l'article 143 du Parlement européen dispose que « tout député peut déposer une proposition de résolution sur une question relevant des domaines d’activité de l’Union européenne. » « La proposition de résolution est soumise au président, qui vérifie si elle satisfait aux critères applicables. S’il déclare la proposition recevable, il en fait l’annonce en séance plénière et la transmet à la commission compétente », poursuit cet article. Ensuite, « la commission compétente décide de la procédure à suivre, qui peut consister à joindre la proposition de résolution à d’autres propositions de résolution ou rapports, (ou bien) à adopter un avis ». Autre possibilité, elle « peut aussi décider de ne pas donner suite à la proposition de résolution. »

Si cette proposition de résolution a bien été transmise à la commission ENVI (Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire) fin octobre, une source européenne indique à 20 Minutes que les coordinateurs de la commission ont décidé de ne pas lui donner suite.