Il n’a pas survécu à ses blessures. Transporté en état d’urgence absolue après sa chute par la fenêtre du 3e étage de son logement du square Saint-Exupéry dimanche, un homme âgé de 42 ans est décédé à l’hôpital. La victime se serait éteinte en fin d’après-midi jeudi, selon Matthieu Thomas, procureur de la République adjoint de Rennes. Dimanche 31 octobre au matin, la victime avait été prise en charge par les pompiers après une chute de près de dix mètres depuis cette résidence située non loin du parc de Maurepas, à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Très vite, les soupçons s’étaient portés sur un acte criminel. Un homme âgé de 30 ans a été interpellé et placé en garde à vue. S’il n’a cessé de nier les faits, le mis en cause a tout de même été mis en examen pour tentative de meurtre et placé en détention provisoire mardi. « Une nouvelle mise en examen du chef de meurtre est donc à envisager compte tenu du décès de la victime », précise le parquet de Rennes.

Le mis en cause avait manifesté « des intentions violentes »

D’après les enquêteurs, plusieurs éléments laissent à penser que le suspect se trouvait « au contact de la victime dans les heures précédant le drame ». Le mis en examen se serait présenté au domicile de la victime dans la nuit de samedi à dimanche « manifestement animé d’intentions violentes. » Ce n’était visiblement pas la première fois que cela se produisait.

« Il apparaît que le mis en cause s’est déjà trouvé à l’origine d’altercations déclenchées lors de précédentes irruptions au domicile de la victime », poursuit le magistrat.