Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Il n’y a pas d’accord en vue. Le Sénat, dominé par l’opposition de droite, a rejeté en bloc jeudi soir, en nouvelle lecture, le projet de loi de « vigilance sanitaire » qui ouvre notamment la possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022. L’Assemblée nationale doit voter ce vendredi une ultime mouture du texte conforme aux vœux du gouvernement. Les sénateurs du groupe Les Républicains « déposeront, sans doute dans les prochaines heures, un recours devant le Conseil constitutionnel », a d’ores et déjà annoncé Stéphane Le Rudulier (LR). Des recours sont aussi prévus par les députés LR et de gauche.

Il y a des journées comme ça où notre vieille complicité avec le sport ne déçoit jamais, franchement. Dix heures à se cogner des matchs interminables, des doubles déplacés sur le Central pour rassasier une foule privée du Monfils-Djokovic attendu, la clim de Bercy à faire prendre froid à un mammouth enterré dans le Permafrost, tout ça dans l’espoir un peu fou de partager un moment de folie derrière Hugo Gaston, la dernière coqueluche du tennis français qui avait déjà fait exploser les sutures de notre petit cœur fragile lors du Roland du confinement. C’est peu de dire qu’on a été servi, et avec nous 12.652 supporters franchouillards juste comme il faut pour aider Alcaraz à se faire sauter le caisson tout seul à 5-0 pour lui dans le deuxième set (6-4, 7-5 au final).

A tout senior, tout honneur. Ce vendredi, les oreilles et sonotones du monde entier seront tout ouïe pour ABBA. Le quatuor de septuagénaires suédois livre un album inédit, Voyage, attendu par les fans depuis quarante ans. A l’heure où nous écrivons ces lignes, on ne connaît quasiment rien de son contenu, si ce n’est les trois premiers extraits accueillis avec un tel engouement que cela suffit à faire du disque un événement. Le 2 septembre, le groupe dévoilait en grande pompe – le direct sur YouTube a été suivi par 1,6 million de personnes –, deux nouvelles chansons, la très dansante Don’t Shut Me Down et la power ballad I Still Have Faith in You. Il annonçait par la même occasion qu’un disque sortirait le 4 novembre. L’ABBA-mania a fait le reste : en l’espace de trois jours, 80.000 précommandes de l’album étaient recensées au Royaume-Uni et 50.000 autres en Allemagne.