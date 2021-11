Il était âgé de 67 ans et venait visiter la Bretagne. Samedi, il a été touché par une balle de calibre de 9,3 mm, alors qu’il circulait en voiture sur la RN157 à hauteur de Laillé et Orgères, entre Nantes et Rennes. Grièvement blessé, l’automobiliste originaire du Maine-et-Loire avait été transporté dans un état préocuppant au CHU Pontchaillou. L’homme est décédé ce jeudi dans la chambre de l’hôpital où il avait été admis, a-t-on appris auprès du parquet de Rennes.

Très vite, les soupçons se sont portés vers un chasseur de 69 ans. Placé en garde à vue, l’homme avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Ce jeudi, le juge d’instruction a requalifié les faits en « homicide involontaire lors d’une action de chasse par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence ».

La ministre favorable à l’ouverture d’un débat

Depuis ce dramatique accident, les réactions se multiplient. Interrogée à ce sujet, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili s’était dite favorable à l’ouverture d’un débat visant à interdire les activités de chasse le week-end. Quelques jours avant le drame, Yannick Jadot s’était exprimé en ce sens, après la grave blessure subie par un promeneur en Haute- Savoie.

Ce nouvel accident a poussé cinq maires d’Ille-et-Vilaine à écrire à la ministre Barbara Pompili et au préfet de Bretagne afin de les alerter sur la nécessité d'imposer un contrôle médical pour les chasseurs. La maire de la commune de Laillé avait déjà été confrontée à un incident. Lors d’une chasse organisée, plusieurs chats avaient été tués par une meute de chiens, provoquant une vive polémique.