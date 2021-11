La notion même de pass sanitaire, encore inconnue en France avant sa mise en place il y a quelques mois, est-elle d’envahir d’autres champs que la sphère sanitaire ?

Selon un buraliste, ce serait déjà le cas dans un domaine inattendu : celui des jeux à gratter. Du moins si l’on en croit son coup de gueule poussé dans une vidéo, très visionnée et partagée sur les réseaux sociaux - souvent sur des comptes connus pour leur opposition au pass sanitaire ou au vaccin anti-Covid-19.

Si la légende du tweet original se veut concise (« La Française des Jeux crée un jeu sur le Pass. Vincent, buraliste, exprime sa colère »), le témoignage du dénommé Vincent s’avère au contraire particulièrement détaillé.

« La Française des Jeux (FDJ) a sorti un nouveau jeu à gratter il y a trois semaines environ. Ce jeu s’appelle le "Lucky Pass", avec un slogan que je trouve assez immonde : "le pass qui pourrait rapporter". Je m’en suis un peu offusqué auprès d’eux, et on m’a dit "mais non, les jeux sont créés un an avant, et donc c’était prévu depuis très longtemps" », explique-t-il en préambule.

Puis il poursuit : « Sauf que j’ai eu la plaquette de lancement de décembre 2020 et ce jeu s’appelait "Express". Donc la Française des Jeux a bien surfé sur le pass sanitaire pour sortir un jeu en disant "mon pass à moi, au moins, peut rapporter de l’argent alors [que l’autre pass] restreint les libertés" […] J’ai fait un appel au boycott […] et la réponse de la Française des Jeux a été très rapide, j’ai reçu une mise en demeure qui me demande de retirer toutes mes communications privées sur les réseaux […] et me menace de retirer mon agrément FDJ. J’ai refusé les deux. »

FAKE OFF

La Française des Jeux a bien lancé, en octobre 2021, un nouveau jeu à gratter intitulé « Lucky Pass ». Celui-ci se présente sous la forme d'une carte bancaire et permet de gagner jusqu’à 20.000 euros, comme en témoigne son slogan : « le pass qui pourrait rapporter ».

Jointe par 20 Minutes, la FDJ explique que, « pour chacun de ses nouveaux jeux à gratter », elle « débute le travail de création environ un an et demi avant la commercialisation » : « S’agissant du jeu à gratter "Lucky Pass" […], il a débuté au printemps 2020. Comme habituellement, le nom du jeu a fait l’objet d’allers-retours internes depuis cette date, avec l’intention de le faire correspondre à l’univers de la chance. »

Un jeu un temps appelé « Money Pass »

Une décision de l’Autorité nationale des jeux (ANJ) en date du 16 septembre, consultable en ligne, permet quant à elle de constater que la demande d’homologation du règlement du jeu « Lucky Pass » a été formulée par la FDJ en juillet 2021.

« Le jeu a eu différents noms de travail provisoires dès octobre 2020, dont celui évoqué, "Express", mais aussi, par exemple, "Money Pass" », poursuit la FDJ, en expliquant que « l’idée du terme "pass" fait référence aux cartes et moyens de contact présents dans le quotidien des Français (carte bleue, carte de transport, carte culture…) » et que « le jeu à gratter [« Lucky Pass »], son nom, ses communications commerciales […] n’entendent bien entendu absolument pas faire de lien avec l’actualité sanitaire. »

Un courrier de rappel à l’ordre et des mesures prises contre le buraliste

Sur ses profils Twitter et Facebook, Vincent – qui n’avait pas donné suite à nos sollicitations avant la parution de l’article – a quant à lui bien partagé, début octobre, un appel à boycotter ce nouveau jeu de la FDJ, tout en partageant la photo d’une annoncée collée sur l’affiche promotionnelle du « Lucky Pass », dans son bureau de tabac, pour informer les clients que « ce jeu de la honte » n’y serait pas « commercialisé ».

La Française des Jeux reconnaît avoir pris « des mesures à l’encontre de ce détaillant pour non-respect des règles contractuelles prévues par le contrat d’agrément FDJ […] suite à une visite de contrôle du point de vente réalisée par FDJ qui pointait différents manquements », mais affirme qu’elles « ne sont pas liées au point de vue » du buraliste sur le « Lucky Pass ».

La FDJ lui a par ailleurs demandé, dans un « courrier de rappel à l’ordre » et « conformément au contrat d’agrément », de retirer son affiche à propos du « Lucky Pass » « présente sur le mobilier FDJ en point de vente » ainsi que du tweet à ce propos.

De son côté, la Confédération des buralistes indique à 20 Minutes qu’elle a « recensé très peu de retours, pour ne pas dire aucun », sur le « Lucky Pass » au sein de son réseau.