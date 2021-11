Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le Royaume-Uni et la France vont-ils trouver un accord in extremis ? En pleine crise de la pêche, c’est en effet ce jeudi le dialogue de la dernière chance. Le secrétaire d’État britannique chargé du Brexit, David Frost, va rencontrer le secrétaire d’État français aux Affaires européennes, Clément Beaune, à Paris. Le lieu de la réunion n’a pas été communiqué, l’entourage de Clément Beaune précisant que celle-ci se déroulerait hors médias. Surtout, si un accord n’est pas trouvé, la France menace d’interdire aux navires de pêche britanniques de débarquer leurs cargaisons dans les ports français et de renforcer les contrôles douaniers de tous les camions. La diplomatie a donc du travail afin d’éviter l’exécution des sanctions.

La partie de ping-pong continue entre les parlementaires. L’Assemblée nationale a voté dans la nuit de mercredi à jeudi le projet de loi de « vigilance sanitaire », rétablissant notamment la possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022, une date que le Sénat avait ramenée au 28 février. Le texte, approuvé par 147 voix contre 125 et deux abstentions, est ainsi rétabli dans le sens souhaité par le gouvernement. La partie n’est toutefois pas terminée : après cette séance au Palais-Bourbon, les sénateurs vont à nouveau plancher sur le projet dans la journée de ce jeudi. Enfin, l’Assemblée nationale doit avoir le dernier mot vendredi lors d’une lecture définitive.

Même si le club de la capitale n’a, heureusement, pas été battu, le PSG ne peut pas se satisfaire de sa prestation mercredi soir en Ligue des champions. Freinés à Leipzig (2-2), les Parisiens ont raté l’opportunité de se prendre tout de suite un ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent surtout pas là : sur le terrain, le club n’a toujours pas montré de certitudes dans son jeu et sur le papier, le PSG a abandonné, avec un total de 8 points, la tête de sa poule à Manchester City. Un mercredi bien nul donc.