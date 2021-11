Il a déjà atterri à Miami, Atlanta, Santiago, Montréal et même Lima. A l’heure de la publication de ces lignes, il était même en approche de New Dehli, à près de 1.000 km/h. En service depuis cet été, le onzième nouvel Airbus A350-900 d’Air France transporte « Cannes » partout où il va. La compagnie, qui renouvelle sa flotte avec ce modèle « consommant 25 % de carburant en moins que les avions de génération précédente », a choisi la Cité des festivals pour baptiser cet appareil immatriculé F-HTYJ.

Un partenariat dont la destination compte bien profiter à l’heure où certains pays rouvrent leurs frontières et où la ville remet en marche son Palais des festivals et ses congrès, locomotive économique de la deuxième ville des Alpes-Maritimes.

« Renforcer la visibilité de notre destination »

« Ce marquage en capitales sur le fuselage avant de ce long-courrier est un atout majeur pour promouvoir la visibilité de la ville », avance la municipalité. « Face à une concurrence internationale aiguisée, cet accord naturel avec Air France va renforcer la visibilité de notre destination », abonde le maire LR de Cannes David Lisnard.

Une nouvelle vitrine mobile, mais à quel prix ? « Cette opération ne coûte rien à Cannes, précise la ville à 20 Minutes. C’est un partenariat à titre gracieux ». Et ce n’est d’ailleurs pas une première pour Air France qui a décidé « depuis 2019 et la livraison du premier Airbus A350, de renouer avec sa tradition légendaire de baptiser ses avions du nom de villes françaises ». La capitale azuréenne Nice, Lyon, Saint-Malo, Saint-Denis de La Réunion, ou encore Aubusson, une commune de moins de 3.500 âmes dans la Creuse, ont déjà eu cet honneur. Mais Cannes compte bien en tirer parti.

En matière de communication également. La ville se réjouit d’ailleurs de « donner son nom à un avion plus respectueux de l’environnement, en matière de consommation de kérosène et de nuisance sonore ». Sorti des chaînes d’assemblage d’Airbus à Toulouse, l'A350-900 génère une empreinte sonore « réduite de 40 % », selon elle. Et ce baptême « s’inscrit dans la continuité de l’engagement de David Lisnard depuis 2014 pour la cause environnementale, la protection de la biodiversité et de la planète », vante-t-elle.