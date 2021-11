Comme à chaque fois, il y aura à coup sûr du monde sur le quai pour saluer le départ de ce mastodonte. Ce vendredi, le Wonder of the seas, bateau de croisière construit aux chantiers navals de Loire-Atlantique, devrait quitter Saint-Nazaire vers 17 heures, si la météo le permet. Le plus gros paquebot du monde accueillera dans quelques mois ses 6.360 passagers et 2.100 membres d’équipage, après d’ultimes finitions à Marseille, où il est attendu. Le départ sera retransmis sur la page Facebook de Saint-Nazaire Renversante à partir de 16h30.

Commandé par la compagnie américaine Royal Carribean (RCCL), le bateau mesure 362 mètres de long et 64 de large. C’est un tout petit peu plus que son frère jumeau le Symphony of the seas, détenteur du précédent record, lui aussi bâti à Saint-Nazaire en 2018.

Initialement imaginé pour rejoindre Shanghaï, le Wonder of the seas commencera finalement ses croisières dans les Caraïbes en mars 2022, avant de tourner en Europe pendant l’été, a récemment annoncé RCCL.

Trois autres bateaux doivent quitter les chantiers en 2022. Parmi eux, le MSC World Europa, dont la construction se poursuit. Il s’agira du premier paquebot propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL).