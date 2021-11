L’électorat des chasseurs est courtisé et très susceptible, alors que de nombreuses voix à gauche se dressent contre ce loisir. En particulier après les deux accidents graves de la semaine dernière, dans lesquels ont été touchés des non-chasseurs. De quoi remettre sur la table la question de la sécurité, mais aussi du partage de l’espace et du temps entre promeneurs et chasseurs.

La prise de position de Yannick Jadot, candidat EELV à la présidentielle 2022, pour une interdiction de la chasse le week-end et lors des vacances scolaires, suscite donc l’inquiétude chez les pratiquants. D’autant plus que Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique et en charge de la question au gouvernement, s’est dite ouverte au débat.

« Ça fait partie des débats qui existent depuis longtemps sur la question du partage de l’espace » et « c’est une idée qui à un moment se pose et sur laquelle on doit avoir un débat », estime-t-elle sur France Info. Mais elle tient aussi à rassurer, « la majorité n’a pas de volonté d’interdire la chasse d’une manière ou d’une autre », simplement de la réguler.

Une demi-journée sans chasse au niveau national ?

Interrogée également sur la possibilité de demi-journée sans chasse, elle a jugé que « tout peut être fait, il faut aussi regarder territoire par territoire ». « S’il faut un encadrement au niveau national, encore une fois il y a des débats aujourd’hui, je n’ai pas peur du débat politique, que le débat s’engage et qu’on regarde jusqu’où on peut aller », a poursuivi Barbara Pompili.

Pourtant, de nombreux départements ont déjà conservé l’interdiction de la chasse le mercredi, supprimée au niveau national en 2003. La ministre est sans surprise très critiquée par la Fédération nationale des chasseurs, alors qu’une formation obligatoire tous les 10 ans pour conserver le permis de chasser est entrée en vigueur et que diverses chasses traditionnelles d’oiseaux ont été interdites.