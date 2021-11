Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le résultat est sans surprise mais il sonne tout de même comme un symbole. Eric Adams, un Afro-Américain, ancien policier et syndicaliste antiraciste, a été élu maire de New York​, ont projeté mardi soir les chaînes américaines CBS et NBC, se basant sur des résultats préliminaires. L’élu démocrate de 61 ans a largement battu son rival républicain Curtis Sliwa, 67 ans, selon des premiers résultats diffusés par le bureau des élections de la ville, il remportait 70 % des suffrages contre environ 23 % pour son adversaire, dans une ville classée à gauche mais où les inégalités économiques et sociales entre différentes communautés sont extrêmement marquées. Adams devient ainsi le deuxième maire noir de l’histoire de la capitale économique et culturelle américaine.

Le tacle contre Xi Jinping est violent et direct et montre bien la ligne diplomatique suivie par la Maison-Blanche. Le président chinois a commis « une grave erreur » en ne venant pas à la réunion du G20 à Rome et en « tournant le dos » à la COP26 sur le climat à Glasgow, a estimé mardi Joe Biden. « Le reste du monde a regardé la Chine et s’est demandé, qu’est-ce qu’ils apportent ? », a expliqué le président américain lors d’une conférence de presse clôturant sa propre visite à la conférence climat, considérée comme capitale. « C’est un sujet gigantesque et ils ont tourné le dos. Comment peut-on faire ça et prétendre à un quelconque leadership », s’est demandé Biden. Avec de telles déclarations, la tension entre les deux puissances n’est pas près de retomber.

Le Losc tient son exploit en Ligue des champions. Lille, qui n’avait plus gagné depuis 2012 en C1, a battu Séville 2-1 en Espagne mardi pour la 4e journée de Ligue des champions. Surtout, le club français reste en lice pour la qualification vers les 8e de finale, à deux points du leader, Salzbourg (7 pts). Menés dès l’entame, les Lillois y ont cru jusqu’au bout : le Losc a concédé le premier but du pied de l’ancien Marseillais Lucas Ocampos (15e), mais a égalisé juste avant la pause grâce à un penalty transformé par Jonathan David (43e). Les Lillois sont ensuite passés devant grâce à un but de Jonathan Ikoné (51e), à la reprise d’une frappe de Zeki Celik qui a heurté le poteau. Il ne reste plus qu’à attendre une victoire du PSG ce soir pour espérer clôturer une belle semaine en C1.