« Venez nombreux s’il vous plaît ». « Aidez-nous à retrouver Delphine ». Voilà la teneur de l’appel lancé ce mardi sur Facebook par Emy, membre de la bande de copines de Delphine Jubillar, l’infirmière disparue il y a maintenant plus de 10 mois à Cagnac-les-Mines​, dans le Tarn. Le post, partagé par d’autres proches, appelle à participer à de nouvelles recherches ce jeudi 4 novembre. Le rendez-vous est fixé à 9h30 sur le parking de l’Intermarché de la commune.

Delphine Jubillar, mère de deux enfants, s’est volatilisée de son domicile dans la nuit du 15 au 16 décembre 2021. Son mari Cédric, avec qui elle était en instance de séparation, a été mis en examen le 18 juin pour « meurtre sur conjoint » et placé depuis en détention provisoire. Mais il clame son innocence et sur le terrain, malgré de multiples battues, le sondage des puits et plans d’eau, puis plus récemment l’exploration d’un gigantesque lavoir à charbon désaffecté, les gendarmes n’ont retrouvé pour l’heure aucune trace de la trentenaire. Ses amies restent donc déterminées à ne rien lâcher pour découvrir ce qu’il a pu lui arriver.