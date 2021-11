L’histoire de la France, c’est aussi celle de son immigration. A Nogent-sur-Marne, un monument en hommage aux immigrés italiens va être érigé. C’est le Cercle Léonard da Vinci, soutenu par la municipalité de la commune du Val-de-Marne et la consule générale d’Italie à Paris, Irène Castagnoli, qui est à l’initiative du projet. Jean-Raphael Sessa, fondateur et président de l’association, explique ce projet à 20 Minutes.

Comment est née l’idée de ce monument hommage ?

Il n’y a aucun monument d’hommage destiné aux immigrés italiens en France et c’est l’occasion de faire entrer ces familles dans l’histoire. C’est important pour les générations futures de garder en mémoire d’où elles viennent. On a la chance d’avoir l’artiste Louis Molinari qui réalise le monument de manière bénévole. Il fait lui-même partie de la troisième génération d’immigrés italiens.

A quoi va ressembler le monument ?

Il est composé d’une colonne surmontée d’une sculpture de L’Homme de Vitruve et entourée de quatre arbres de vie. La référence à Léonard de Vinci s’est imposée car il a été le premier immigré italien vraiment connu en France. Pour ce qui est des arbres, c’est le choix de l’artiste. Il considère que l’esplanade représente la France. En se construisant une nouvelle vie dans leur terre d’accueil, les immigrés italiens ont pris de nouvelles racines. Sur les feuilles des arbres, on va inscrire les noms des familles italiennes immigrées qui le souhaitent.

Pourquoi le monument est-il installé à Nogent-sur-Marne ?

Au début, on visait la place d’Italie, à Paris, mais c’était compliqué. Puis, un jour, j’ai rencontré le maire de Nogent-sur-Marne et il m’a dit qu’il voulait accueillir le projet dans sa ville. Il nous a offert une place, située au croisement de la rue Jacques-Kablé et du boulevard Albert-1er, qui va être refaite entièrement pour construire notre monument. Il faut dire que Nogent-sur-Marne a une histoire grandement liée à l’ Italie. Un quart de la ville est d’origine italienne. Quand il a fallu refaire le viaduc, de nombreux ouvriers sont venus d’Italie et les familles sont restées.

Visuel 3D du projet, vu de haut - © Philippe Condé

Quand ce projet doit-il voir le jour ?

On attend encore la réponse du maire concernant la date à laquelle on va poser la première pierre. En ce qui concerne les travaux, ils commenceront dès qu’on aura récolté 80 % de la somme nécessaire pour mener à bien le projet. Pour l’instant, on est presque au tiers du budget, on a réuni près de 160.000 euros. On ne demande pas de subvention, ce sont les enfants des immigrés qui offrent ce monument en hommage. Pour ce faire, une collecte nationale est ouverte sur notre site pour permettre aux descendants d’Italiens d’apporter leur contribution.

La diaspora italienne est-elle toujours aussi importante en France ?

Aujourd’hui, 7 à 8 % de la population française est d’origine italienne. Ces chiffres peuvent prêter à discussion mais il est certain qu’il y a un grand ancrage de l’immigration italienne. On dit que le nom le plus porté en France est Martin mais il faut savoir que, lorsqu’ils ont immigré, les nombreux Italiens qui portaient le nom Martini l’ont francisé et transformé en Martin. Il y a toujours des Italiens qui viennent en France mais ce n’est plus la même immigration, ce sont surtout des étudiants qui se déplacent dans le cadre d’un Erasmus.