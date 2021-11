L’idée, souffle-t-elle, lui est venue « un matin ». « Comme ça ». Coraline Chambet, 36 ans, responsable du magasin KiloShop dans le centre-ville de Lyon, a lancé une opération de solidarité envers les sans-abri. Une opération qui s’inspire directement des « cafés » ou « repas suspendus » bien plus démocratisés en région parisienne.

« Le principe consiste à acheter deux cafés et à en consommer un seul. Le second, qui est payé est laissé pour une personne qui en aurait besoin. Elle sait qu’elle peut venir à cet endroit en boire un gratuitement », détaille la trentenaire. Dans les rayons de la friperie, pas de café ou de repas. Mais des bonnets et des écharpes, vendus entre 4 et 5 euros.

Quelques ardoises, postées dans les allées du magasin et à la caisse, informent les clients qu’ils peuvent acheter un petit article pour les sans-abri. Les bonnets et écharpes sont ensuite déposés dans un sac, visible de tous. A chaque don, le compteur inscrit sur une petite pancarte évolue.

Les vêtements distribués par les salariés eux-mêmes

« C’est à la portée de tout le monde de faire un geste et ça marche plutôt bien. Au moment de payer, quand les clients voient l’affiche, ils nous demandent spontanément d’ajouter un article », raconte Coraline. En deux semaines, l’équipe en a déjà collecté une vingtaine.

« Pour l’instant, nous donnons nous-même les vêtements aux sans-abri que nous croisons dans la rue ou en bas de chez nous. Soit le soir même, soit le lendemain », expose la gérante, épaulée en cela par ses trois vendeurs. Et d’ajouter : « Si ça prend bien, on entrera en contact avec les maraudes, qui auront peut-être plus de faciliter à les distribuer. » L’idée à terme est également de faire davantage connaître le concept pour que les SDF sachent qu’ils peuvent se présenter directement à l’entrée de la boutique afin de récupérer un bonnet ou une écharpe.

« Après la période de Covid-19, j’avais envie de redonner du sens à notre profession, argumente la jeune femme. Apporter aussi un peu de chaleur humaine à l’approche de l’hiver… Et cela n’est pas très compliqué à mettre en place. »

Précisons que l’enseigne ne collecte en revanche aucun vêtement de particuliers pour les sans-abri.