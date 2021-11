Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Finalement, Nicolas Sarkozy viendra de lui-même au tribunal. L’ex-chef de l’Etat, sommé de venir témoigner ce mardi au procès à Paris de ses anciens proches dans l’affaire des sondages de l’Elysée, a informé le tribunal de sa venue à 13h30. Il sera donc inutile de faire appel à la force publique pour le voir à la barre. Protégé depuis le début de cette affaire par son immunité, Nicolas Sarkozy n’a jamais été poursuivi ni entendu concernant les soupçons de favoritisme et de détournement de fonds publics sur lesquels s’expliquent depuis deux semaines ses anciens collaborateurs, notamment Claude Guéant. Mais s’il sera bien présent, reste à savoir maintenant si l’ancien président acceptera de répondre aux questions de la justice.

Le dialogue a finalement obtenu un sursis. Dans sa partie de bras de fer post-Brexit avec le Royaume-Uni, sur le très sensible dossier de la pêche, Emmanuel Macron a renoncé lundi à appliquer des sanctions à minuit pour « donner une chance » aux discussions. « Ce n’est pas pendant qu’on négocie qu’on va mettre des sanctions », a expliqué le président français, en marge de la COP26 . « J’ai compris que les Britanniques allaient revenir vers nous [mardi] avec d’autres propositions », a assuré Emmanuel Macron. Surtout, l’Elysée a précisé que la France n’appliquerait pas de sanction au moins jusqu’à jeudi, date prévue d’une réunion à Paris entre le secrétaire d’Etat britannique chargé du Brexit, David Frost et le secrétaire d’État français aux Affaires européennes Clément Beaune qui l’a invité.

L’Eglise de France a sept jours pour trouver des réponses au scandale qui la secoue. Pour cela, les évêques se retrouvent ce mardi à Lourdes pour leur réunion annuelle. Elle sera largement consacrée aux suites à donner au rapport choc de la commission Sauvé sur l’ampleur de la pédocriminalité dans l’institution. Selon le programme, les quelque 120 prélats consacreront près de la moitié de leurs travaux à « la lutte contre les violences et les agressions sexuelles sur mineur ». Initialement prévue sur six jours, l’assemblée s’ouvre donc un jour plus tôt pour un « temps et un travail de réception » du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (Ciase), un mois après sa publication.