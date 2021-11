Le mari de Magali Blandin, qui avait reconnu le meurtre de son épouse près de Rennes en février dernier, s’est suicidé en prison, a-t-on appris lundi de source proche du dossier. Le corps de Jérôme Gaillard, «a été découvert dans sa cellule située dans l'aile réservée aux détenus vulnérables ce jour à 3h44» de la prison de Vézin-le-Coquet près de Rennes, a confirmé le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc dans un communiqué. «Son corps a été retrouvé pendu à la grille de la fenêtre de sa cellule, au moyen d'une cordelette pouvant être constituée d'un morceau de drap déchiré», a ajouté le magistrat.

Mis en examen le 21 mars, Jérôme Gaillard était accusé d’avoir tué sa femme, une éducatrice spécialisée de 42 ans, le 11 février. Lors de sa garde à vue, il avait avoué avoir frappé Magali Blandin, dont il était séparé, avec une batte de base-ball à Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine) avant de se débarrasser du corps. Le cadavre avait été retrouvé quarante jours après le meurtre dans une zone boisée de Boisgervilly, non loin du domicile du principal suspect.

Père de quatre enfants

L’enquête avait également révélé que le mari avait auparavant tenté de mandater des tueurs à gages géorgiens pour exécuter sa femme contre une somme de 20.000 euros. Ses parents, Jean et Monique Gaillard, ont été mis en examen pour tentative de complicité de meurtre par conjoint. Ils ont reconnu avoir été informés du projet criminel. Les quatre enfants du couple avaient été placés un peu plus tôt. « Il ne supportait pas qu’elle le quitte », avait fait savoir son avocat au moment de son incarcération. La victime avait déposé une plainte pour violences conjugales quelques mois avant d’être tuée.

«Les mots me manquent face à tant de gâchis», a réagi l'avocat de Jérôme Gaillard, Me Jean-Guillaume Le Mintier. Son client avait entamé une grève de la faim pour pouvoir voir ses enfants -«sa raison de vivre»- confiés aux services sociaux, selon lui. «La dernière fois que je lui ai parlé, il pleurait face à ce champ de ruines qu’il laissait derrière lui et qu’il voulait tenter de réparer en vain», a poursuivi l'avocat.