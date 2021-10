« Couper la tête d’un policier : 500.000 euros », « jeter une boule de pétanque sur la police : 200 euros », violer une fonctionnaire avec une barre de fer « 300.000 euros »… Ce « tableau de prime », écrit à même le mur, a été découvert vendredi soir dans le hall d’un immeuble de Savigny-le-Temple, en Seine-et-Marne. Les fonctionnaires étaient en patrouille dans ce quartier connu pour être un point de deal. Sur le mur d’à côté, on peut d’ailleurs lire le prix de quelques grammes de cannabis ou d’herbe.

« -Mort d’un policier

-Rafaler la police à la Kalashnikov,

-Violer, rentrer une barre dans l’utérus d’une femme policière = 💶 »



Ces ordures ont la chance que les policiers soient bridés par les instructions. Sinon ça fait longtemps qu’on aurait fait le ménage. #SavignyLeTemple pic.twitter.com/xd3cFKS3yF — Linda Kebbab (@LindaKebbab) October 30, 2021

Qu’il s’agisse de blagues de très mauvais goût ou de vraies menaces, ces inscriptions ont été prises au sérieux par les autorités. Une enquête a été ouverte pour "menaces de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique" et confiée au commissariat de Melun. Ce dimanche midi, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin est également attendu au commissariat de Savigny-le-Temple où il s’entretiendra avec les fonctionnaires.

L’affaire fait écho aux inscriptions retrouvées il y a une quinzaine de jours à Vigneux-sur-Seine, dans l’Essonne : des tags insultants et menaçants, visant nommément une quinzaine de fonctionnaires du département avaient été découverts par hasard lors d’une patrouille de la BAC. « Ancien bleu de Grenoble, on va venir te chercher », « on n’a plus d’ennemies donc on pétarde les flics », est-il notamment écrit, en vert et noir et en lettres capitales, sur le mur blanc de l’escalier d’accès aux caves. Le parquet d’Evry avait ouvert une enquête.