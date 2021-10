Près de 25.140 personnes ont manifesté ce samedi en France contre le pass sanitaire pour le 16e week-end consécutif de mobilisation,​ selon le ministère de l’Intérieur, un chiffre de participation en nette baisse par rapport à la semaine dernière. Le ministère a recensé 168 actions sur tout le territoire, avec 3.320 manifestants à Paris où quatre cortèges avaient été déclarés à la préfecture de police.

Le ministère de l’Intérieur avait recensé samedi dernier 40.090 manifestants, dont 5.090 à Paris. Ils étaient plus de 73.130 selon le collectif militant Le Nombre Jaune, qui publie par la suite son propre décompte. La mobilisation, lancée mi-juillet, est en baisse régulière depuis le 7 août et un pic de 237.000 manifestants enregistré, selon les chiffres des autorités.

Le pass sanitaire prolongé jusqu’au 28 février ?

Le Sénat, dominé par l’opposition de droite, a ramené jeudi du 31 juillet au 28 février 2022 la date limite de prolongation des mesures de freinage, dont le pass sanitaire, contre l’épidémie de Covid-19. L’Assemblée nationale pourra revenir sur les modifications introduites par les sénateurs dans la suite de la navette parlementaire. Par ailleurs, le Conseil d’Etat a validé vendredi la fin de la gratuité depuis le 15 octobre des tests « de confort » pour détecter le Covid-19, déboutant plusieurs requêtes.

Comme partout en Europe, l’épidémie connaît un rebond en France à l’entrée dans la saison froide. Avec 55 nouveaux cas pour 100.000 habitants, le taux d’incidence (proportion des nouveaux cas au sein de la population) était en forte augmentation lors de la semaine du 18 octobre et a dépassé le seuil d’alerte de 50, selon les derniers chiffres de Santé publique France publiés vendredi. En moyenne, 5.276 cas quotidiens ont été diagnostiqués cette semaine-là.

Cela se traduit par l’augmentation du nombre de nouvelles hospitalisations (1.281, +2 %), avec une hausse plus élevée des nouvelles admissions en soins critiques (346, +12 %). Actuellement, quelque 6.500 malades du Covid-19 sont hospitalisés, dont un peu plus de 1.000 en soins critiques, réservés aux cas les plus graves. L’épidémie de coronavirus a fait plus de 117.000 morts en France, où plus de 51 millions de personnes ont reçu au moins une injection de vaccin.