La nécessité de disposer d’un motif impérieux pour se rendre en Nouvelle-Calédonie sera levée à partir du 1er novembre, compte tenu de la circulation du virus du Covid-19 dans l’archipel, qui ne justifie plus de verrouiller ses frontières, a indiqué ce samedi le haut-commissaire de la République.

« Aujourd’hui, les taux d’incidence observés démontrent que le risque de contamination est plus élevé localement et que les restrictions de la liberté d’aller et venir n’emportent aucun risque sanitaire lourd », indique le haut-commissaire de la République, Patrice Faure, dans un courrier adressé aux dirigeants des collectivités calédoniennes.

Seules les personnes vaccinées autorisées

Le principe de motifs impérieux est donc « abrogé à compter du 1er novembre 2021 ». En revanche conformément au décret du 17 septembre dernier, seules les personnes vaccinées sont autorisées à se rendre en Nouvelle-Calédonie. A l’arrivée, un test de dépistage au coronavirus et un isolement de 7 jours à domicile ou dans un hôtel demeurent obligatoires.

Les motifs impérieux avaient été instaurés en 2020 au début de la crise sanitaire pour protéger le Caillou longtemps resté exempt de Covid-19, avant que le variant Delta du virus ne provoque depuis début septembre une violente épidémie, qui a fait jusqu’alors 264 morts. L’épidémie est désormais en repli en raison des mesures de confinement et de la progression de la vaccination mais le taux d’incidence reste élevé à 195 cas pour 100.000 habitants.

Actuellement, les vols à destination de la Nouvelle-Calédonie restent soumis à des réquisitions du gouvernement local, qui a annoncé une ouverture des frontières au 31 décembre 2021.