« C’est dégoûtant et satanique ! ». Pour cet utilisateur de Twitter, comme pour nombre d’autres internautes relayant la même séquence vidéo, une initiative mêlant réalité virtuelle (VR) et vaccination s’avère visiblement révoltante.

Dans cet extrait d’une vingtaine de secondes, divisé en deux parties, on observe en même temps le monde – virtuel – en 3D dans lequel se retrouve plongé l’enfant muni d’un casque de VR et l’injection – bien réelle – de vaccin que pratique une infirmière sur son bras.

La synchronisation de la séquence fictive avec la réalité lui donne ainsi l’impression de se faire apposer un « fruit de feu » sur son bras recouvert de maille… pile au moment où l’infirmière lui enfonce l’aiguille sur cette partie du corps. L’explication suivante défile : « L’infirmière injecte le vaccin alors que les enfants s’amusent. Ils se voient comme des héros et n’ont pas peur. »

De quoi amener nombre d’internautes à s’indigner de ce qu’ils considèrent comme un endoctrinement des plus jeunes en pleine période de vaccination contre le Covid-19.

Si cette initiative existe bel et bien, elle a été créée avant la pandémie de Covid-19. Plus précisément en 2017, comme le précise le site de Lobo, l’un des studios derrière cette initiative.

« Les laboratoires Hermes Pardini, Ogilvy Brésil et Lobo se sont associés pour faire face à l’une des forces les plus puissantes au monde : la peur des vaccins chez les enfants. Notre stratégie contre ce défi en apparence insurmontable a été de créer un monde de fantasy immersif dans lequel l’enfant devient un héros, et la dose de vaccin un bouclier qui l’aide à défendre le royaume contre une invasion ennemie », détaille le studio à propos de cette initiative, qui repose simplement sur l’usage d’un smartphone et d’un casque de réalité virtuelle.

Un moyen de surmonter la crainte de l’aiguille

En 2018, la BBC s’était penchée sur ce projet brésilien dans un article. On y apprenait que l’infirmière voyait le déroulé de l’action virtuelle sur un autre écran, afin de pouvoir synchroniser l’injection avec l’action se déroulant dans ce monde de fantasy, ou encore que cette initiative visait à faciliter les campagnes de vaccination de la chaîne de pharmacie Hermes Pardini, qui avait installé un tel dispositif dans 80 enseignes.

« Ce projet nous a appris que les enfants craignaient surtout l’aiguille plus que la douleur en elle-même. Théoriquement, faire disparaître le moment où l’aiguille se rapproche permettrait d’annihiler cette peur. Et c’est exactement ce qui s’est passé », se félicitait à cette occasion Luiz Evandro, en tant que membre d’un des studios derrière cette création.