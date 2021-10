Voilà près de vingt jours que ses proches sont sans nouvelle. La police des Bouches-du-Rhône lance un appel à témoins après la disparition de Yanis, 16 ans, à Marseille. L’adolescent a quitté le domicile familial le 10 octobre dernier pour se rendre sur les plages du Prado. Depuis, il n’est pas rentré chez lui et n’a plus donné aucun signe de vie.

Yanis mesure 1,78 m, avec une corpulence normale. Il a les cheveux et les yeux noirs, et portait un pantalon et un haut bleu marine, une doudoune sans manches noire, un masque anti-Covid noir de la marque Jordan, ainsi qu’une paire de baskets blanche et bleue, également de la marque Jordan. Si jamais vous avez le moindre renseignement, vous pouvez contacter le 04.84.35.33.62, ou le 04.84.35.33.26, ou le 04.84.35.33.73.