Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Deux salles, deux ambiances. La rencontre s’annonce « chaleureuse » avec le pape, un tantinet moins avec Emmanuel Macron : Joe Biden est vendredi à Rome, en chauffeur de salle avant le sommet du G20, et après avoir promis un plan « historique » pour l’économie américaine. Le président américain a atterri vers 02h25 en Italie. Il doit d’abord rencontrer le souverain pontife dans la matinée puis Emmanuel Macron par la suite. Un face-à-face qui doit sceller leur réconciliation, après une très grave crise diplomatique autour d’un contrat de sous-marins australiens, que les Etats-Unis ont soufflé à la France.

Facebook, le réseau social, n’est pas mort mais la société, elle, s’appelle donc désormais Meta. Jeudi, Mark Zuckerberg a mis le cap vers le futur – et tenté de tourner le dos aux polémiques du présent – en dévoilant un nouveau nom pour l’entreprise qu’il a fondée il y a 17 ans. « Notre marque est tellement liée à un seul produit qu’elle ne peut plus représenter tout ce que l’on fait aujourd’hui. A terme, j’espère qu’on sera vu comme une entreprise du metaverse », a-t-il expliqué. Qu’est-ce donc que ce « métavers » (en VF), sorti de l’imaginaire de la science-fiction cyberpunk il y a 30 ans ? Pour Zuckerberg, il ne s’agit rien de moins que du « futur d’Internet ». Qui va brouiller les lignes entre le réel et le virtuel et pourrait bouleverser tous les secteurs, à condition que le grand public ne le rejette pas massivement.

Voici la vision du metaverse de Facebook, qui doit être "le successeur d'Internet", mélangeant VR/AR et vidéo dans un univers persistant, avec un sens de "présence" partagé. #FBConnect #Facebook pic.twitter.com/KobgFRgQGR — Philippe Berry (@ptiberry) October 28, 2021

Le Sénat fait entendre sa voix. Dominée par l’opposition de droite, la Chambre haute du Parlement a engagé jeudi un bras de fer avec le gouvernement en ramenant du 31 juillet au 28 février la prolongation des mesures de freinage contre l’épidémie de Covid-19 et en prévoyant une sortie territorialisée du pass sanitaire. Le projet de loi portant « diverses dispositions de vigilance sanitaire », très largement remanié par les sénateurs, a été voté en première lecture par 158 voix pour (la majorité des groupes LR et centriste) et 106 contre. Les socialistes se sont abstenus. Ont voté contre, outre les groupes RDPI à majorité En Marche, CRCE à majorité communiste et écologiste, 21 sénateurs LR, 11 centristes et la majorité des groupes RDSE à majorité radicale et Indépendants.