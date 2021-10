Savez-vous que certains designers enfilent des gants spéciaux pour savoir comment se comportent des mains percluses d’arthrose ? Des lunettes pour simuler des problèmes de vision ? « Le but n’est pas de créer des objets ou du mobilier qui soit destiné spécifiquement aux personnes atteintes d’un handicap, mais de trouver une solution universelle », précise Antoine Fenoglio, cofondateur des Sismo.

Fondée en 1997 avec Frédéric Lecourt, cette agence de designers déjà très concernée par l’usage, l’utile et l’éthique, s’est peu à peu approprié les problématiques liées au handicap. « La rencontre avec la philosophe Cynthia Fleury a été déterminante, raconte le cofondateur. Elle nous a permis d’avoir une approche médicale du design et d’aller vers le prendre soin, le care. » Depuis 2019, la philosophe et le designer animent des conférences sur le Design with care.

Le design peut-il réparer ?

« On avance. La nécessité de prendre en compte ces vulnérabilités, notamment dans les entreprises, se ressent de plus en plus », indique Antoine Fenoglio. Les Sismo conseillent les marques, les entreprises. Leurs clients : des ministères, des assurances, de grandes enseignes de distribution ou d’automobile, et même Twitter. « L’engagement en faveur de l’inclusion fait de plus en plus partie des enjeux actuels. Les thématiques du soin, de l’attention et de l’écoute sont davantage pris en compte. »

Le design peut-il réparer ? Telle est la question que soulèvent les porteurs du design with care. « Le design doit agir en faveur de l’autonomie, qui est la priorité des personnes en situation de handicap. On travaille à ce que les designers ne voient pas ces handicaps comme des freins mais comme des opportunités de création. Il y a tout un champ à explorer et on verra de nouvelles choses dans les mois et années à venir », promet Antoine Fenoglio.