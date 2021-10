La date fatidique approche. Les cauchemars les plus affreux vont se matérialiser et les esprits vont se mettre à roder parmi les humains. Bon, peut-être pas à ce point, mais la nuit d’ Halloween approche à grand pas. Et, avec elle, tout le décorum approprié. Avant que les enfants ne viennent toquer à votre porte en vous menaçant avec « des bonbons ou un sort », nous vous avions demandé de nous envoyer des photos vos décorations les plus réussies, et nous n’avons pas été déçus du résultat !

Des citrouilles taillées à la perfection aux jardins effrayants, il y a de quoi frissonner. Ces décorations devraient aussi vous aider à trouver l’inspiration pour célébrer Halloween, ce week-end… Car il n’est pas (encore) trop tard ! Alors, trêve de bavardages, nous vous laissons avec les plus belles réalisations que l’on nous a envoyées. Profitez-en et joyeux Halloween​ à tous.