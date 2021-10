Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Des veaux presque arrivés à terme, morts étouffés après l’abattage de vaches gestantes. Du sang prélevé pour en extraire du sérum fœtal. Des bovins encore conscients après avoir été égorgés lors d’abattage rituel… Un enquêteur de L214, association de défense des animaux utilisés comme ressources alimentaires, s’est infiltré dans les services vétérinaires d’un abattoir Bigard de Cuiseaux (Saône-et-Loire), et dit avoir constaté les « graves carences » des inspections face aux « nombreuses infractions à la réglementation ». Le ministère de l’Agriculture a promis « une enquête approfondie des pratiques de cet abattoir » et une « inspection complète de l’établissement » dès jeudi. « Le ministre Julien Denormandie prendra toutes les mesures, et notamment les sanctions, qui s’imposent », a ajouté le ministère.

Un début de réponse. Selon un procès-verbal d’audition, l’assistant réalisateur sur le film Rust a reconnu ne pas avoir vérifié toutes les balles dans le barillet du pistolet donné à Alec Baldwin​. Mercredi, la procureure a indiqué que personne n’était « exclu » concernant d’éventuelles poursuites, y compris l’acteur, auteur du tir qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins. La procureure estime toutefois qu’il est « trop tôt », avec une enquête qui se poursuit. Lors de son audition, l’assistant réalisateur Dave Halls a expliqué aux policiers qu’il avait vérifié le canon du pistolet, pour s’assurer qu’aucun débris n’y était logé. Mais il « ne se souvient que d’avoir vu trois munitions, et il a indiqué qu’il aurait dû toutes les vérifier », écrit le policier qui l’a interrogé. Halls ne se « rappelle pas » si l’armurière a « fait tourner le barillet ».

Une année et puis s’en va. Le FC Barcelone a limogé son entraîneur néerlandais Ronald Koeman, a annoncé le club catalan dans un communiqué dans la nuit de mercredi à jeudi, après la défaite 1-0 chez le Rayo Vallecano en Liga, la troisième en quatre matches, avec un Barça en 9e position au classement et en danger en Ligue des champions. « Le FC Barcelone a destitué cette nuit Ronald Koeman de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première », a annoncé le club catalan, précisant que le président Joan Laporta avait déjà communiqué cette décision à l’entraîneur. Pour lui succéder, les noms de Xavi, Andrea Pirlo et Roberto Martinez sont évoqués.