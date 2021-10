Les personnes fragiles ou âgées de 65 ans et plus recevant une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 auraient-elles la mauvaise surprise de voir leur pass sanitaire devenir temporairement inutilisable après coup ?

Sur Twitter, plusieurs témoignages récents font redouter un tel scénario. « Depuis que j’ai eu ma 3ème dose de vaccin, mon pass sanitaire est devenu invalide ! Il faut attendre une semaine après ladite dose pour qu’il redevienne valide manifestement », s’étonnait ainsi le médecin hématologue Julien Lenglet, le 25 octobre.

Depuis que j’ai eu ma 3ème dose de vaccin mon pass sanitaire est devenu invalide ! Il faut attendre une semaine après ladite dose pour qu’il redevienne valide manifestement. C’est super bien pensé — Julien Lenglet (@cerubidine) October 25, 2021

Trois jours plus tôt, un autre alertait : « Méfiez-vous car un bug persiste concernant le pass sanitaire, qui s’invalide pendant 7 jours après la 3e injection. Donc ne scannez pas tout de suite votre QR Code, attendez 7 jours. C’est bête… L’Assurance maladie devrait corriger ça (depuis des mois on le dit) ».

FAKE OFF

Joint par 20 Minutes, Julien Lenglet explique comment il a découvert ce changement inattendu pour son pass sanitaire : « J’ai fait ma 3e dose jeudi dernier [le 21 octobre] et lundi soir, je me suis fait refouler du restaurant où j’allais. Au moment du scan de l’appli, le message d’erreur "pass invalide" s’est affiché. »

Plus étonnant encore aux yeux du médecin, le pass s’est remis à fonctionner lors d’une tentative dans un autre lieu public, le lendemain : « Mardi, j’ai réessayé dans un cinéma et ça a marché, alors que ça faisait moins de 7 jours depuis la 3e dose. Je suis un peu le seul à qui c’est arrivé parmi mes collègues, donc c’est un vrai mystère que le pass soit redevenu valide avant ces 7 jours. »

Contacté par 20 Minutes, le ministère de la Santé reconnaît un souci technique récent dans l’appli : « Un bug concernant la troisième dose a effectivement été observé et a été corrigé dans la version 1.9.0 pour Android et IOS, chargée en store le 7 septembre. Cette correction concernait l’algorithme de l’application, qui doit gérer de nombreuses combinaisons logiques. » Si Julien Lenglet a rencontré ce problème fin octobre, le ministère indique qu'« aucun cas ne [lui] a été rapporté depuis » la correction du bug en septembre.

Une 3e dose bientôt exigée sous peine de désactivation du pass ?

L’hypothèse d’un pass sanitaire volontairement désactivé en cas d’absence de troisième dose, si celle-ci devenait obligatoire, a en revanche bien été avancée par Jean Castex le 19 octobre, comme le rapportait BFMTV : « Les conditions pour bénéficier du pass sont fixées par la Haute autorité de santé (HAS). A [elle] de nous dire si nous devons ou non étendre l’éligibilité du pass à la troisième dose. L’avis est sollicité. »

Et Matignon de préciser dans la foulée : « La question de suspendre le pass vaccinal à une troisième dose va être soumise à l’arbitrage du président de la République et du Premier ministre. Puis, si c’est validé, il faudra un avis de la HAS et du Conseil scientifique. »