C’est un chiffre toujours très attendu par le gouvernement, et qui dit beaucoup de la santé économique du pays. Au troisième trimestre 2021, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A a chuté de 5,5 %, pour tomber à 3,5 millions de personnes. Sur un an, cette baisse s’établi à 10 %. Un indicateur important de la reprise économique dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.

Le nombre de personnes exerçant une activité réduite, chômeurs de catégories B et C, est cependant en hausse, de 6,5 % pour la catégorie C. Au total, le nombre de chômeurs inscrits à Pôle Emploi s’élève à 5,871 millions de personnes, en baisse de 1,9 %.