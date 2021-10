Envoyez-nous vos plus belles photos de décoration d’Halloween

Une citrouille, un couteau, une bonne de patience, une bougie et voilà Jack O’Lantern affichant son sourire le plus effrayant. Halloween, c’est dimanche soir. Que les enfants aient prévus ou non de faire considérablement augmenter leur taux de glucide, les décorations de circonstance s’affichent déjà dans les vitrines des magasins et chez les particuliers.

» Citrouilles, araignées, squelettes, fantômes… Partagez avec nous vos plus belles décorations d’Halloween en remplissant le formulaire ci-dessous. Les plus belles photos seront partagées sur nos différentes publications.