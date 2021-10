« Je vais me débrouiller comme une grande, sans l’aide de la région Sud et sans les bla bla bla sur internet », a annoncé Karine Le Marchand sur ses réseaux. L’animatrice de L’Amour est dans le pré sur M6 faisait l’objet de nombreux commentaires après que Marsactu a rendu public, en fin de semaine dernière, sa demande de subvention d'un montant de 117.000 euros pour la rénovation de sa maison à Aix-en-Provence. Demande effectuée par le biais de sa boîte de production et correspondant à ce que prévoit un dispositif régional d’aide à l’écoconstruction.

Karine Le Marchand a, par ailleurs, été nommée récemment ambassadrice de la région Paca pour l’agriculture et l’éco-responsabilité.