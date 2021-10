La France continue de se préparer à accueillir les Jeux olympiques. Un comité ministériel sur la sécurité des JO-2024 de Paris va se tenir ce lundi et sera présidé par Gérald Darmanin, a-t-on appris dimanche auprès de l’entourage du ministre de l’Intérieur.

Le comité aura lieu au ministère, place Beauvau, en présence notamment des patrons de la police et de la gendarmerie nationale et du préfet Ziad Khoury, coordinateur national de la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 dépendant du ministère de l’Intérieur.

La cybersécurité au premier rang des menaces

Selon le Parisien, l’organisation et la sécurité de la cérémonie d’ouverture, qui aura lieu sur la Seine, seront mentionnées au cours de ce comité, mais aussi l’hébergement, le transport et la restauration des forces de sécurité intérieure (FSI). Outre la gestion des flux de personnes et le risque terroriste, le « risque cyber » apparaît au premier plan des menaces sécuritaires.

Le comité d’organisation des JO aura la responsabilité de la sécurité des sites et les missions de sécurité à l’extérieur seront assurées par les forces de l’Etat. Le budget des JO consacré à la sécurité s’élève à 295 millions d’euros, il avait été revu à la hausse en décembre (182 millions d’euros lors de la candidature).