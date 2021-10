20 Minutes vous a préparé un récap des actus incontournables du week-end pour reprendre dans les meilleures conditions possibles ce lundi. Bonne reprise à toutes et tous.

1-Une fusée européenne pour assoir les défenses françaises et européennes

Une fusée européenne Ariane 5 a mis en orbite dans la nuit de samedi à dimanche deux satellites de communications, dont un militaire, après un décollage sans encombre de la base de Kourou en Guyane française.

La fusée emportait deux satellites de télécommunications : SES-17, détenu par le groupe luxembourgeois SES, et Syracuse 4A, un satellite de télécommunications militaires développé pour le ministère français des Armées, tous deux construits par Thales Alenia Space.

Syracuse 4A doit notamment permettre aux armées françaises de rester connectées en permanence lors de leurs déploiements. Avec une antenne antibrouillage et un processeur numérique de bord, il a pour objectif de soutenir les opérations de l’Otan et de l’Europe.

2-La Colombie arrête un des trafiquants de drogue les plus puissant du pays

La Colombie vient de porter un coup au crime organisé. Le narcotrafiquant le plus recherché du pays, Dairo Antonio Usuga, connu sous le nom d'« Otoniel », a été capturé dans le nord-ouest de la Colombie,

« Reconnaissance spéciale aux forces de sécurité (…) pour la capture à Necocli de Dairo Antonio Usuga, alias « Otoniel », haut dirigeant du Clan del Golfo », a félicité sur Twitter Emilio Archila, conseiller du président Ivan Duque. La Colombie est le premier exportateur mondial de cocaïne.

Au regard de l’ampleur de son trafic, Otoniel n’intéressait pas seulement son pays. Les Etats-Unis avaient ainsi offert une récompense de 5 millions de dollars pour sa capture. Le narcotrafiquant a été arrêté à Necocli, l’un des principaux bastions du Clan del Golfo, près de la frontière avec le Panama.

3-Les talibans proposent du blé en échange de travaux publics

Le gouvernement taliban au pouvoir en Afghanistan depuis le mois d'août 2021 a lancé dimanche un programme consistant à donner du blé en échange de travaux à des dizaines de milliers d’hommes pour lutter contre la faim à travers le pays. Depuis la reprise du pays par les talibans, la situation humanitaire y est catastrophique.

A Kaboul, 40.000 emplois seront ainsi proposés à des hommes pour par exemple creuser des canaux et des tranchées pour récupérer l’eau et la neige afin de lutter contre le manque d’eau.

Pendant deux mois, 11.600 tonnes de blé doivent être distribuées comme salaires dans la capitale et 55.000 dans d’autres grandes villes du pays comme Herat, Jalalabad ou Kandahar.

4-Les proches de la directrice de la photographie tuée sur un tournage aux Etats-Unis font part de leur douleur

« Notre perte est immense ». Matt Hutchins a réagi à la mort de sa femme Halyna Hutchins sur Twitter. Jeudi, l’acteur américain Alec Baldwin a actionné une arme à feu servant d’accessoire sur le tournage de Rust, tuant la directrice de la photographie du film et blessant son réalisateur.

« Halyna nous a tous inspirés avec sa passion et sa vision, et son héritage est trop important pour être résumé avec des mots, a tweeté Matt Hutchins samedi ».

L’acteur américain Alec Baldwin s’est dit « dévasté » vendredi après avoir tué la veille, vraisemblablement de manière accidentelle la jeune femme sur le tournage d’un western dans l’Etat américain du Nouveau- Mexique.

« Les mots me manquent pour exprimer ma stupeur et ma tristesse après l’accident tragique qui a tué Halyna Hutchins », a écrit le comédien sur Twitter, qui assure « coopérer pleinement avec l’enquête de la police ».

5-Anne Sila est la gagnante de « The Voice, all stars »

Grande favorite de cette saison anniversaire, Anne Sila a remporté, sans surprise, The Voice all Stars ce samedi soir. Dès sa première prestation, la chanteuse de 31 ans, qui avait perdu en finale de la saison 4​ de The Voice, a plié le jeu avec son interprétation de Quand on a que l’amour de Jacques Brel en duo avec Nolwenn Leroy, puis avec Creep de Radiohead, chanté en solo.

La jeune femme​, qui a remporté 37,5 % des voix (devant Louis Delort, 20,8 %, et MB14, 20,6 %), n'a pas caché sa surprise pendant le télécrochet de TF1. « Je reviens de loin et je suis contente d’être là. Je suis touchée qu’on nous permette de choisir nos chansons, d’arranger nos morceaux (…). Je suis émue je suis contente », a-t-elle souligné. Elle revient à chaud pour 20 Minutes sur cette victoire et ses projets à venir.