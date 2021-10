Les classements des meilleurs établissements d’enseignement supérieur de France ? Ça existe depuis bien longtemps. Mais ChangeNOW, entreprise spécialisée dans l’économie sociale et solidaire, et Les Echos START proposent ce lundi un nouveau regard sur le sujet, en dévoilant le top des « écoles pour changer le monde ».

« Parmi les requêtes des jeunes que nous rencontrons, il y a l’attente d’être mieux formés et préparés aux enjeux environnementaux et sociaux », explique Santiago Lefebvre, le PDG de ChangeNOW.

Les universités en 2022 ?

C’est donc sur six critères particuliers qu’une cinquantaine d’écoles françaises ont été auditées par Deloitte Sustainability France. Parmi les « forces » retenues : la capacité à intégrer la question climatique et le développement durable dans les programmes, l’exemplarité de l’établissement, le respect de la diversité, l’égalité des chances, ou bien encore l’employabilité une fois son diplôme en poche.

Côté écoles de commerce, c’est l’ESCP Business School qui remporte la palme de ce classement 2021. Suivent la Montpellier Business School et l’EM LYON. Et pour ce qui est des écoles d’ingénieurs, on retrouve Centrale Nantes sur la plus haute marche. Le podium est complété par l’ENGEES à Strasbourg et l’ISAE – SUPAERO de Toulouse. Le reste du classement sera dévoilé ce lundi en attendant le classement 2022, qui devrait, espère ChangeNOW, intégrer les universités.