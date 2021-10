Le passage de la tempête Aurore n’a pas fait que réveiller de nombreux Français dans leur sommeil. Avec des bourrasques allant jusqu’à 175 km/h à Fécamp et 106 km/h à Rouen, les vents violents ont fait des dégâts. 250.000 foyers se sont réveillés privés d’ électricité à travers la moitié nord de la France, selon un décompte d’ Enedis. 80.000 d’entre eux sont situés en Normandie, point d’entrée de la tempête sur l’Hexagone.

Enedis précise que sa force d’intervention rapide est déclenchée, avec 3.000 techniciens à pied d’œuvre. Mais aucune certitude sur l’heure de retour à la normale n’a été avancée, puisque l’état des lieux n’est pas complet. Météo-France a placé 17 départements en alerte orange pour « vents violents ».

Bonjour, Alexandra pour vous accompagner jusqu'à 13h. ❌ Le trafic #RERB est perturbé de St-Rémy-lès-Chevreuse / Robinson vers l'Aéroport CDG 2 / Mitry-Claye en raison des conditions climatiques — RER B (@RERB) October 21, 2021

Des branches et des arbres sont également tombés sur les voies de chemin de fer, perturbant fortement la circulation des trains. La SNCF a annoncé qu’aucun train ne roulerait en Normandie avant au moins 10h. Les lignes de RER et de Transiliens sont également perturbées. La totalité de la ligne du RER B est concernée, et les perturbations sont globalement plus importantes dans l’ouest parisien.