Si vous êtes en train d’essayer de faire renouveler votre passeport ou votre carte d’identité, vous êtes probablement en train d’expérimenter l’allongement du délai nécessaire pour obtenir le précieux document. D’après France Info, il faut désormais environ deux mois pour avoir sa nouvelle carte d’identité ou son nouveau passeport. L’Agence nationale des titres sécurités (ANTS) parle, elle, d’une quarantaine de jours. C’est que les délais ne sont pas les mêmes suivant les communes.

Les retards sont accumulés en fait dans trois étapes différentes, pour trois types de délais différents. D’abord le délai pour avoir un rendez-vous à sa mairie : « Aujourd’hui, il est en moyenne de vingt-deux jours, avec des situations qui sont différentes en fonction des communes et souvent en fonction de la taille des communes », explique à France Info Anne-Gaëlle Baudouin, la directrice de l’ANTS. Ensuite il y a un délai administratif « qui est le moment où le titre est instruit par un service de préfecture et ensuite un délai pour le fabriquer et l’acheminer jusqu’à la jusqu’à la mairie où il vous sera remis. Ce délai-là, il est aujourd’hui un petit peu allongé, mais il est autour également d’une vingtaine de jours ».

Trois principales raisons

Il y a trois principales raisons à ces retards. D’abord l’effet de la pandémie, qui est double : de nombreuses personnes ont retardé le renouvellement de leurs papiers avec les différents confinements et la fermeture des services d’Etat civil. Et puis aujourd’hui les voyages à l’étranger sont de nouveau possibles, ce qui suscite de nouvelles demandes. La deuxième raison, c’est le Brexit : depuis quelques semaines il faut désormais un passeport pour aller au Royaume-Uni. Enfin une troisième raison est plus anecdotique : la nouvelle carte d’identité disponible depuis cet été a pu en attirer certains ou certaines.

Résultat : il y a bouchon au niveau des demandes de renouvellement et l’usine qui fabrique ces papiers d’identité n’a pas des capacités de production infinies. L’ANTS conseille de s’y prendre bien à l’avance pour renouveler ses documents, en attendant que la situation s’améliore.