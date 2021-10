Faute de frappe, problème de calculatrice ou bien estimation juste ? Comment expliquer que le gouvernement a affiché un taux de vaccination contre le Covid-19 de 103,43 % à Paris chez les majeurs ? Le chiffre est en ligne sur le site du gouvernement depuis une mise à jour datée du 14 octobre.

Un lecteur nous a questionnés sur cette surprenante statistique, qui est relayée sur Facebook et même sur TikTok, nourrissant des accusations de « trucage ».

Ce mercredi, le site du gouvernement affichait encore un taux de vaccination de 103% pour la capitale. - Capture d'écran gouvernement.fr

FAKE OFF

Ce chiffre provient bien du site du gouvernement. Un taux supérieur à 100 % est possible en Ile-de-France, prévient le gouvernement, car « les habitants ont tendance à se faire vacciner en dehors de leur lieu de résidence ». Un habitant de banlieue travaillant dans la capitale peut choisir de se faire vacciner près de son lieu de travail. Sa vaccination sera alors décomptée pour Paris.

C’est ce qui compte ici : pour calculer le taux de vaccination, le gouvernement prend le nombre de personnes majeures vaccinées dans les centres de vaccination du département puis le « rapporte au nombre d’habitants majeurs du lieu sélectionné ». Si plus de personnes viennent se faire vacciner à Paris qu’il n’y a d’habitants, on obtient alors un tel taux.

D’où vient ce chiffre ? Contactés par 20 Minutes, les services du Premier ministre, qui hébergent ce site, nous ont renvoyés vers le ministère de la Santé, qui n’a pas donné suite à nos sollicitations.

Proche d’estimations de Santé Publique France

Il se rapproche des estimations de Santé Publique France, qui donne une couverture vaccinale de 99 % à Paris pour les personnes âgées de douze ans et plus, en s’appuyant sur le lieu de vaccination.

Un nouveau calcul, mis à jour le 18 octobre et disponible sur la base de données du gouvernement, donne une couverture vaccinale de 90,4 % à Paris, cette fois-ci pour l’ensemble de la population. Cette estimation est toujours basée sur le lieu de vaccination.

Comment obtenir un aperçu du taux de vaccination de la population parisienne ? Comme l'a repéré LCI, l’Assurance maladie fait des calculs différents et s’appuie elle sur le département de résidence pour calculer le nombre de personnes vaccinées contre le Covid-19. Au 10 octobre, elle estimait que 77 % des Parisiens étaient complètement vaccinés, toutes tranches d’âges confondues.

L'Assurance maladie calcule les taux de vaccination en s'appuyant sur le département de résidence. - Capture d'écran site de l'Assurance maladie

Ce chiffre, toutefois, n’est pas une photographie en temps réel de la vaccination. Pour parvenir à ce pourcentage, l’Assurance maladie s’appuie sur les chiffres de la population fournis par l’Insee qui datent du 1er janvier 2020, il y a un peu plus d’un an et demi. Ce chiffre ne tient donc pas compte des départs et des arrivées dans la capitale depuis cette période.