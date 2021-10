Trois départements sont placés par Météo-France en vigilance orange pour des vents violents : le Finistère, la Manche et le Morbihan. L’alerte prendra effet à 16 heures. Plus globalement, le temps ce mercredi sera marqué par de la pluie et du vent sur une grande partie du territoire, selon les prévisions de Météo-France. La perturbation arrivée la veille par la pointe de Bretagne traversera le pays dans la journée apportant des pluies sous un ciel couvert.

Au petit matin, la zone pluvieuse s’étirera des Pays-de-la-Loire à la Normandie et au Pas-de-Calais, traversera l’Ile-de-France dans la matinée puis se décalera du nord de la Nouvelle-Aquitaine aux Ardennes vers la mi-journée. L’après-midi les pluies continueront d’avancer vers l’est en se renforçant sur le Sud-Ouest puis le nord de l’Auvergne, la Bourgogne et le Grand-Est en fin de journée.

Pluies modérées sur le sud

A l’arrière des pluies, des éclaircies parviendront à percer. Les averses seront plus nombreuses de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. Rapidement l’après-midi, les pluies s’intensifieront à nouveau sur la Bretagne, s’accompagnant parfois d’éclairs et d’un net renforcement du vent. Cette vaste zone de pluies instables gagnera ensuite les Pays-de-la-Loire et la Normandie, et enfin tout le quart nord-ouest dans la nuit suivante.

Plus au Sud, les entrées maritimes méditerranéennes seront de plus en plus étendues et donneront des pluies temporairement modérées sur le relief des Cévennes, plus éparses vers le littoral. Le temps sera plus sec sur Midi-Pyrénées et les Alpes, avec un ciel qui se voilera de plus en plus en cours de journée. Le vent de sud-ouest soufflera sur un tiers nord-ouest du pays avec le matin des rafales jusqu’à 70 km/h dans les terres, 90 km/h à la côte. Il se renforcera l’après-midi par la Bretagne, et les rafales atteindront 80 à 90 km/h dans les terres, 100 à 110 km/h sur les côtes.

Ce coup de vent se généralisera à tout le quart nord-ouest d’ici la nuit suivante. Le vent de sud-est sera également présent en vallée du Rhône et de la Saône, avec des rafales à 80 km/h, et à 50/60 km/h dans le domaine de l’Autan. Les températures minimales seront comprises entre 8 et 18 degrés du Nord-Est au Pays basque. Les maximales atteindront 17 à 23 degrés en général, jusqu’à 24-27 degrés sur le Sud-Ouest.