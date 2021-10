La journée « rien n’est exclu, tout est possible » de Gabriel Attal continue. Après l' annonce à venir d'une mesure non définie pour limiter l’impact de la hausse des carburants sur les ménages modestes, le porte-parole du gouvernement a été interrogé sur le pass sanitaire et la troisième dose de vaccin sur RTL.

Sur six millions de personnes éligibles, deux millions ont eu recours au rappel vaccinal contre le Covid-19, « c’est beaucoup mais c’est trop peu », juge Gabriel Attal. Alors, le gouvernement pourrait-il conditionner le pass sanitaire à ce rappel ? « C’est une possibilité », admet-il, même si aucune décision n' « a été prise en ce sens aujourd’hui ».

Il s’agit avant tout d’une incitation à faire le rappel, ce qui pose la question de la forme que prendrait cet aménagement. Le porte-parole du gouvernement en a profité pour lancer « un appel au rappel », dans un contexte où « l’épidémie recommence à gagner du terrain ».