On irait presque plus vite à vous faire la liste des départements où l’on doit encore porter le masque. Ce lundi, les écoliers de 12 nouveaux départements peuvent l’enlever et souffler un bon coup. Parmi eux, on compte enfin le premier département francilien, la Seine-et-Marne. La Moselle et le Haut-Rhin font aussi partie des départements où le taux d’incidence du Covid-19 est inférieur à 50, libérant tout le Grand-Est, ainsi que l’Ain, l’Ariège, la Charente, le Cher, la Drôme, le Gard, l’Hérault, le Var et la Haute-Vienne.

L’autre bonne nouvelle pour ces territoires, c’est la levée des jauges pour certains établissements recevant du public, comme les salles de concert ou les discothèques. Mais attention, à l’école, les professeurs et le personnel adulte doivent toujours garder son masque pour le moment.

Retour du masque en Lozère

Au total, on ne compte plus que 18 départements de France métropolitaine, et 3 en outre-mer, où le port du masque est encore obligatoire à l’école.

Un cas particulier dans le lot : la Lozère. On y avait tombé le masque très vite, mais une flambée épidémique a refait passer le département au-dessus d’un taux d’incidence de 100. La sentence est tombée, les élèves doivent à nouveau y cacher nez et sourire.