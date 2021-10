Des centaines de personnes ont salué ce samedi la mémoire de Samuel Paty​ lors d’une cérémonie à Eragny-sur-Oise, ville du Val-d’Oise où le professeur vivait et a été assassiné il y a tout juste un an. « Il habitait ici, il a été tué ici. Il faut absolument se souvenir de choses malheureuses comme ça, cette barbarie nous a bouleversées », confie Maguy, 75 ans, approuvée par son amie Colette, toutes deux résidant près des lieux du drame. Comme beaucoup d’habitants de cette ville paisible située au nord-ouest de Paris, elles ont tenu à participer à la cérémonie organisée par la Ville devant un gymnase.

Avant les discours, des adolescents membres du conseil municipal des jeunes se sont exprimés à la tribune. « On a eu l’idée de lire un texte sur la liberté d’expression » qu’on a écrit, a expliqué Thaïs-Anne, 14 ans. Une fresque réalisée par l’artiste Alexandre Sarrat, a ensuite été dévoilée. Sur le mur du gymnase s’affiche notamment une citation de Victor Hugo : « La liberté commence là où l’ignorance finit ».

« Face au fanatisme, l’oubli et le compromis sont impossibles »

« L’éducation est l’arme la plus puissante du monde », a martelé Thibault Humbert, le maire (Libres !) d’Eragny-sur-Oise. Dans son discours, il a appelé à faire « reculer une idéologie mortifère » qui a conduit à cette « cabale absurde ». « Samuel Paty incarnait la parole de la République devant la jeunesse (…). Face au fanatisme, l’oubli et le compromis sont impossibles », a poursuivi Valérie Pécresse, présidente (Libres !) de la région Ile-de-France. Valérie Pécresse, par ailleurs candidate à l’investiture LR pour la présidentielle de 2022, a demandé que les enseignants soient davantage « soutenus » dans leur mission.

Au même moment, à Paris, une plaque en hommage à Samuel Paty était inaugurée par le Premier ministre Jean Castex au ministère l’Education nationale, en présence de sa famille.

D’autres hommages seront rendus ce samedi après-midi, à Conflans-Sainte-Honorine où il enseignait, à l’Elysée où sa famille sera reçue par Emmanuel Macron et dans un square que la Ville de Paris va rebaptiser. V endredi, des écoles, collèges et lycées partout en France avaient honoré la mémoire de l’enseignant d’histoire-géographie, poignardé et décapité en pleine après-midi, dans la rue, le 16 octobre 2020.