Après avoir passé les troupes des pompiers en revue, ce samedi matin, au parc Chanot, le président de la République a annoncé l’expérimentation d’une plateforme unique rassemblant tous les appels aux numéros d’urgence. Cette nouvelle plateforme sera expérimentée dès 2022, pendant deux ans, à l’échelle d’une région élargie, a préciséEmmanuel Macron au Congrès national des Sapeurs-Pompiers à Marseille.

En annonçant cette expérimentation, qui testera trois types de plateformes pour les appels vers le 15, le 17 et le 18, le chef de l’Etat acte par avance une disposition-phare de la proposition de loi Matras, en passe d’être adoptée au Parlement.

80 % des sapeurs-pompiers sont des volontaires

Plus tôt dans la matinée, le chef de l’Etat a tenu à rencontrer un ancien pompier de 74 ans, grand brûlé, qui lui a exprimé ses difficultés. « Je retiens que vous aimeriez avoir un numéro unique, avoir accès aux services administratifs plus facilement, on va regarder avec le ministre. Vous avez quand même une drôle d’énergie », a répondu le président.

Emmanuel Macron a aussi salué les nouvelles recrues des pompiers, qui tiennent cette année un congrès ouvert au grand public. Parmi les 250.000 pompiers de France, 80 % sont volontaires. Des volontaires qui attendent un geste de l’Etat à leur égard. Cette visite était aussi l'occasion pour Emmanuel Macron de respecter la tradition des présidents d'assister une fois à leur congrès au cours du mandat.