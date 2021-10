Ce vendredi, un hommage national était rendu à Hubert Germain, dernier Compagnons de la Libération. La cérémonie qui s’est déroulée dans la cour des Invalides à Paris, était présidée par Emmanuel Macron. Le président de la République n’a pas tari d’éloges sur l'homme décédé mardi à l'âge de 101 ans, qu’il a qualifié d'« l’ultime héros ». « La vie d’Hubert Germain est une anthologie d’engagement et de courage », a résumé le chef de l’Etat devant le cercueil du défunt.

« A l’aube comme au crépuscule, Hubert Germain fut le dernier à rendre les armes », a honoré Emmanuel Macron, vantant aussi la « fougue » et la « détermination » de ce « résistant de la première heure », devenu avec le temps « l’incarnation même de tous (ses) Compagnons ». Le chef de l’Etat a une nouvelle fois salué les Compagnons de la Libération, « ce cercle (de 1.038 personnes, dont six femmes) qui a relevé la France de l’abîme », dont Hubert faisait partie depuis 1944, dans un discours empreint de reconnaissance et de tendresse pour celui qui a passé « une vie de résistance et d’espérance ».

Le travail mémoriel se poursuivra dans les établissements scolaires

Emmanuel Macron, qui avait célébré aux côtés d’Hubert Germain le 81e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940, a également fait le « serment » de poursuivre le travail mémoriel, si cher à ce Compagnon de la Libération, qui aimait témoigner notamment dans des établissements scolaires. « Dernier Chancelier d’honneur de l’Ordre de la Libération, il en a attisé les braises ardentes jusqu’à son dernier souffle, elles ne s’éteindront pas avec lui », a promis Emmanuel Macron, devant plusieurs proches de familles des Compagnons de la Libération et des membres du gouvernement dont le Premier ministre Jean Castex.

« Notre tâche sera de poursuivre avec la même ardeur ce combat », a dit M. Macron. « Le silence millénaire de l’esprit de résistance et de l’acharnement français vous accompagne », a-t-il poursuivi.

Hubert Germain inhumé le 11 novembre

Ancien député gaulliste et ministre de Georges Pompidou (1972-1974), grand croix de la Légion d’honneur, Hubert Germain avait fêté le 6 août son 101e anniversaire. Il avait rejoint le général de Gaulle à Londres dès juin 1940, puis combattu au sein de la Légion étrangère. Sérieusement blessé en mai 1944 en Italie, il avait participé au débarquement allié en Provence en août de la même année.

Après cet hommage national, Emmanuel Macron présidera aussi la cérémonie d’inhumation d’Hubert Germain le 11 novembre à l’Arc de Triomphe et au Mont-Valérien, principal lieu d’exécution des résistants durant la Seconde Guerre mondiale, où son corps reposera dans la crypte du mémorial de la France combattante.