A la veille de la date anniversaire de l’assassinat de Samuel Paty, tous les établissements scolaires de France vont rendre hommage ce vendredi au professeur d’histoire-géographie, tué pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe.

Minute de silence, débats en classe, projection de documentaires autour de la laïcité… Charge aux équipes pédagogiques de décider du contenu de cet hommage. Les élèves pourront y participer à partir de la classe de CM1.

Elèves et enseignants, racontez-nous comment s’est passée cette séquence dans votre établissement. Quelle forme a pris l’hommage à Samuel Paty ? Comment ont réagi les élèves et les enseignants ? L’émotion était-elle forte ? Certains élèves ont-ils malgré tout, refusé de faire la minute de silence ou remis en cause l’hommage ?