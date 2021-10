Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Présidentielle 2022 : Sans surprise, Anne Hidalgo investie par le PS

Il n’y avait absolument aucun suspense. Anne Hidalgo a été investie jeudi soir par le Parti socialiste pour la présidentielle, prélude à une « mobilisation collective » autour de la maire de Paris pour tenter de relancer une campagne qui peine à décoller. Selon des résultats portant sur plus de 90 % des bulletins dépouillés, Anne Hidalgo, qui était largement favorite, a obtenu plus de 72 % des voix face à son seul challenger, le maire du Mans Stéphane le Foll, a annoncé le premier secrétaire Olivier Faure. Désormais, le plus dur commence pour Hidalgo, créditée par les sondages de 4 à 7 % des intentions de vote. Attentats du 13-Novembre : « Je me demande souvent qui je serais si mon père n’était pas mort au Bataclan »

A entendre ses proches parler de lui, Nicolas était probablement tout ce que les terroristes exécraient : un érudit fantasque, fan de rock et de « tubes pourris », amateur d’expos et de matchs de foot. Le pilier, surtout, d’une famille recomposée. Ce jeudi, ses proches sont venus en tribu, en clan presque, raconter devant la cour d’assises spécialement composée la douleur de l’absence et la difficile reconstruction. « Je raccroche, je crie, papa est mort, papa est mort », mime Delphine à la barre. Avant de reprendre, en parlant de ses enfants : « Je les prends dans mes bras, je ne sais pas quoi leur dire. » Leur fils, Marius court dans la rue, hurle, s’écroule. Les yeux embués, il raconte avoir « ressenti une haine qu’il ne peut pas décrire ».

« Easy on me », le premier single d’Adele après six ans d’absence

Le clip commence dans une maison vide et triste, en noir et blanc. Adele fait sa valise et prend la route, puis finit par retrouver la lumière et la couleur devant la caméra de Xavier Dolan. Easy on me, lancé vendredi à minuit, marque le grand retour de la chanteuse britannique après six ans d’absence. Et elle a déjà prévenu, son album cathartique 30, attendu le 19 novembre, sera consacré à la souffrance de son divorce. Dans cette ballade piano-voix, Adele chante sa peine et demande à son compagnon et à son fils Angelo aujourd’hui âgé de 8 ans, de la comprendre. Simple et brut, le single ne prend pas de risque et laisse briller le timbre si reconnaissable de la chanteuse aux 120 millions d’albums vendus.