Vous nous avez envoyé vos plus belles photos aux teintes mauves

Quelle sélection à couper le souffle ! Vous nous en avez fait voir la vie en violine, parme, prune, améthyste… et démontrer une fois de plus vos talents hors pair de photographes. Prince (et son Purple rain, purple rain) aurait adoré.

Couleur riche et symbolique (on se souvient du tailleur de Kamala Harris lors de son investiture), le violet – sacré mélange de bleu et rouge – est associé à la créativité dont vous n’avez pas manqué avec vos photos de fleurs, ciels renversants ou encore de paysages pourpres.

Merci à tous ceux et celles ayant partagé leurs œuvres avec nous, vous pouvez découvrir quelques-uns de ces beaux meilleurs clichés ci-dessous. N’hésitez pas à continuer à nous envoyer vos photos du même registre en appuyant sur le petit bouton « envoyez », ci-après. Vous pourrez ensuite les retrouver dans nos publications sur les réseaux sociaux ou dans notre journal.