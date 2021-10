Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La Norvège secouée par un acte de violence barbare. Cinq personnes ont été tuées et deux autres blessées par un homme armé d’un arc et de flèches mercredi soir, à Kongsberg, près d’Oslo, a annoncé la police. Le bilan officiel, d’abord incertain, a été communiqué à 23h30. Les autorités ont indiqué qu’elles n’excluaient pas un « acte terroriste ». Dans la nuit, elles sont précisé que le suspect, qui a été inculpé pour ces meurtres, était un ressortissant danois de 37 ans.

Deux jours après l’opération d’envergure lancée lundi à l’aube à Villefontaine (Isère), en présence du GIGN, pour interpeller une dizaine de personnes suspectées d’avoir lynché à mort d’un jeune de 22 ans cet été, le parquet de Grenoble vient de communiquer une actualisation de l’affaire. Un mineur et six majeurs, âgés de 16 à 32 ans, ont ainsi été déférés ce mercredi au palais de justice de Grenoble. Ils se sont présentés devant le juge d’instruction de Grenoble, saisi au titre du pôle criminel pour des faits de meurtre. Le procureur adjoint Boris Duffau indique ce mercredi soir que cinq des suspects ont été placés en détention provisoire. Une autre personne se trouve désormais sous contrôle judiciaire, tandis que le mineur de 16 ans a été placé en centre éducatif fermé.

La Lozère rétropédale. Alors que le département faisait partie des 68 où le taux de circulation du coronavirus était suffisamment bas pour que les élèves ne portent plus le masque à l’école, la préfecture a annoncé qu’à partir de lundi, l’obligation était de retour. En cause : la hausse du taux d’incidence, notamment due à une couverture vaccinale faible et deux clusters dans des établissements scolaires.