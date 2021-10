Un élève de 4e du collège Henri-IV de Nay, au sud de Pau (Pyrénées-Atlantiques) est décédé ce mercredi après-midi, en plein cours de sport.

Contactée par 20 Minutes, la procureure de la République de Pau Cécile Gensac indique « que le collégien est décédé dans le courant de l'après-midi des suites d'un malaise qui s'est produit alors qu'il était en cours de sport et qu'il venait d'être conduit à l'infirmerie. » « Pour l'instant on ignore la cause du décès », insiste la procureure, qui précise avoir ouvert une enquête « pour recherche des causes de la mort, concernant un décès qui semble accidentel. »

Selon Sud Ouest qui a révélé l'affaire, l’adolescent aurait succombé à une crise cardiaque, consécutive à une crise d’asthme. Une cellule psychologique a été mise en place dans l’établissement.